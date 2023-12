Medio Oriente: Meloni, intensificare impegno umanitario, popolazione Gaza vittima Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti noi sosteniamo il diritto di Israele alla propria esistenza, alla propria sicurezza, così come siamo concordi nel dire che "è necessario proteggere la vita dei civili se israeliani che palestinesi. La popolazione civile di Gaza è vittima di Hamas e per questo è necessario intensificare l'impegno umanitario”. E’ quanto scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato in occasione della sessione di chiusura della “Conferenza Ambasciatrici e Ambasciatori” in corso alla Farnesina. (Rin)