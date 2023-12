Roma: Regione Lazio pronta ad acquistare Teatro Eliseo, 24 milioni in manovra economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio è pronta a stanziare 24 milioni di euro per l'acquisto del Teatro Eliseo di Roma. Le risorse sono previste nella manovra economica, da oggi in discussione al Consiglio regionale. La storica sala di via Nazionale è chiusa definitivamente dal 2022, quando è stata messa in vendita da Luca Barbareschi, che ne divenne proprietario nel 2018 con la sua società Eliseo Multimedia. L'intenzione di acquistare l'immobile era già stata anticipata dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: una scelta nata dalla volontà di "rilanciare la cultura a Roma e dare nuova vita, non solo a un teatro storico ma anche a via Nazionale". L'emendamento alla manovra economica è a firma dell'assessore al Bilancio Giancarlo Righini. Si tratta di un accordo di "valorizzazione culturale tra la Regione Lazio e il ministero della Cultura per il restauro la rinfunzionalizzazione, la valorizzazione e il ripristino della funzione pubblica". (Rer)