Sport: Abodi, nuovo laboratorio antidoping sarà eccellenza

- "La possibilità di diventare un centro di ricerca garantisce l'eccellenza e va nella direzione di una sfida continua tra modalità sempre più sofisticate da parte di chi evidentemente ha un'agenda illegale, criminale, e le istituzioni tutte, di carattere sportivo, ma anche degli Stati, di contrastare tale agenda". Lo ha affermato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione, alla Camera, del progetto del nuovo laboratorio antidoping della Federazione medico sportiva italiana (Fmsi), che verrà realizzato a Roma. "Sono tre le ipotesi di immobili, una è già stata valutata e validata dall'Agenzia mondiale antidoping (Wada), e questo ci tranquillizza. I tempi della scelta saranno molto brevi - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo -. La volontà della Federazione medici sportivi e del nuovo laboratorio è diventare competitivi ancora di più di quanto non lo sia, perché già il laboratorio è una eccellenza, anche se ha dovuto operare in dimensioni molto sacrificate". (Rin)