Ucraina: Tajani, con Regno Unito visione comune su sostegno a Kiev, informeremo Copasir su ottavo pacchetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Fra Italia e Regno Unito c'è una visione comune anche per quanto riguarda il sostegno da dare all'Ucraina, per consentire a Kiev di difendere la propria indipendenza e per far rispettare il diritto internazionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel punto stampa con l’omologo britannico David Cameron, alla Farnesina. "Oggi il Consiglio dei ministri ha adottato la decisione di prorogare la normativa quadro che permette di inviare aiuti a quel Paese", ha aggiunto Tajani, precisando che il Copasir sarà informato sull'ottavo pacchetto firmato oggi. (Res)