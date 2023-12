© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la prima giornata di sessione di bilancio in Consiglio regionale, il gruppo di Forza Italia ha disertato l'aula, impegnato durante la mattinata in una riunione per discutere in merito alle nomine dei dirigenti sanitari degli ospedali e delle Ats lombarde. Al Pirellone era presente anche il coordinatore regionale di Forza Italia, Alessandro Sorte. (Rem)