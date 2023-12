Tim: Rossi, lavoro Ad Labriola è la continuità che serve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mi tranquillizza il fatto che l’attuale Amministratore delegato, Pietro Labriola, “abbia dato la sua disponibilità a portare avanti, se gli azionisti glielo chiederanno, il lavoro di trasformazione di Tim. Quella è la continuità che serve”. Lo ha dichiarato il presidente di Tim, Salvatore Rossi, nel messaggio di auguri di Natale e per il nuovo anno. “Alla fine di questo percorso posso dire che le decisioni del Consiglio sono sempre state ponderate e attente, sia nel processo seguito sia nel merito. Infatti, sono state prese o all’unanimità o con larghe maggioranze”, ha sottolineato Rossi, che ha aggiunto: “Si sta ora per aprire un ciclo nuovo. Considero esaurito il mio compito di traghettatore del Consiglio nella fase turbolenta finora attraversata ed è giusto che io concluda il mio impegno in Tim alla scadenza naturale del mio mandato, nella primavera prossima”. (Rin)