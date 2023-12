Italia-Germania: Poggio (Ahk), necessario giocare di più in attacco che in difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia dovremmo giocare di più in attacco che in difesa. Lo ha detto la presidente della Camera di commercio italo-germanica (Ahk Italien), Monica Poggio, all'evento "Il Piano d'azione tra Italia e Germania: opportunità e prospettive" a Roma. "Anziché difendere, mantenere, conservare, dovremmo pianificare quali sono le competenze di cui abbiamo bisogno", ha spiegato Poggio, parlando di politiche occupazionali. "Il Piano d'azione può aiutare. Potremmo imparare a pianificare", ha continuato. "In Germania la formazione a tutti i livelli è strutturale. Ci sono più attori, dal Land, al sindacato, alle aziende", ha chiarito Poggio. "Dobbiamo sdoganare l'idea che lavorare studiando non è negativo", ha aggiunto. (Res)