Innovazione: premio Abi al Premio dei premi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Le banche selezionate tra le vincitrici dell'ultima edizione del premio Abi per l'Innovazione nei Servizi Bancari partecipano oggi alla cerimonia di consegna del Premio dei premi, alla presenza del ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e del presidente della Fondazione Cotec Luigi Nicolais. Il riconoscimento, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Fondazione Cotec, viene assegnato – riferisce una nota – ogni anno ai migliori progetti d'innovazione del settore bancario, dell'industria, dei servizi, dell'università, della pubblica amministrazione e del terziario anche al fine di favorire la crescita della cultura dell'innovazione nel Paese. I premiati di questa edizione, selezionati tra i vincitori del Premio ABI per l'Innovazione nei Servizi Bancari 2023: Bibanca - gruppo Bper Banca con il progetto QuiCash; gruppo Bcc Iccrea con il progetto Bcc Innovation Festival; Intesa Sanpaolo con il progetto Sharing Energy: comunità energetiche solidali; Unicredit con il progetto Data Mesh (Com)