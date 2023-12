Congo-Kinshasa: Consiglio di sicurezza Onu approva risoluzione per ritiro graduale missione di peacekeeping

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che, su richiesta delle autorità di Kinshasa, prevede il ritiro graduale della missione di peacekeeping nella Repubblica democratica del Congo (Monusco) a partire da questo mese. Il documento, pur prevedendo l'estensione del mandato della missione per un ulteriore anno, impegnerà i caschi blu a lasciare la provincia del Sud Kivu entro la fine di aprile. A partire dal maggio prossimo, la Monusco sarà così presente solo nel Nord Kivu e nell'Ituri, con un contingente che dal primo luglio potrà contare solo su 2.350 unità. Ulteriori passi saranno decisi in base al rapporto che sarà stilato al termine della prima fase del ritiro, ovvero alla fine di luglio 2024. La risoluzione è stata approvata nonostante l'aumento delle violenze nell'est del Paese negli ultimi mesi e a un giorno dalle elezioni presidenziali e legislative in programma nella Repubblica democratica del Congo. Da tempo, tuttavia, il governo di Kinshasa chiedeva all'Onu di accelerare il ritiro della missione, avviando il processo entro la fine di quest'anno piuttosto che entro la fine del 2024. Diversi membri del Consiglio di sicurezza, a partire dagli Stati Uniti, avevano espresso dubbi sulla capacità delle forze congolesi di rimpiazzare i caschi blu e di garantire la sicurezza della popolazione, ma alla fine è prevalso l'assioma secondo cui le missioni Onu non possono operare in Paesi nei quali non sono accettate. (Res)