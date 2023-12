Sicurezza: Giordania, arrestati nove trafficanti di droga in operazione al confine con Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Giordania hanno condotto un'operazione al confine con la Siria, che si è conclusa con la morte e il ferimento di un numero non precisato di persone, oltre all'arresto di nove presunti trafficanti di droga. Lo ha riferito il capo dello Stato maggiore giordano, generale Yousef Huneiti, in un comunicato trasmesso all'emittente del Regno “Al Mamlaka”, secondo cui le forze armate, dopo 14 ore di scontri con i contrabbandieri, hanno sequestrato sostanze stupefacenti, armi automatiche e missili, trasferiti in seguito alle autorità competenti. Nel comunicato, viene confermato che le forze armate stanno dispiegando tutti gli sforzi per “prevenire le operazioni di infiltrazione e contrabbando e (…) preservare la sicurezza e la stabilità del Paese". Il generale ha dichiarato che "le guardie di frontiera, in coordinamento con l'amministrazione antidroga e i servizi di sicurezza militare, si sono scontrate con gruppi armati che tentavano di attraversare illegalmente il confine dal territorio siriano a quello giordano". Huneiti ha sottolineato che "le forze armate continuano a prevenire queste operazioni (…) e a perseguire i gruppi armati che le sostengono, al fine di proteggere il Regno”. (Lib)