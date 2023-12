Confcommercio: Premio innovazione al terziario di mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sei imprese vincitrici nel Terziario selezionate da Confcommercio hanno ricevuto oggi a Roma il Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi”, giunto alla XIII Edizione e coordinato dalla Fondazione Cotec su concessione del presidente della Repubblica. All’evento, presso il Cnr, sono intervenuti, tra gli altri, il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, e il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. La valorizzazione e il sostegno alle migliori capacità innovative delle imprese sono alla base del premio che intende favorire, più in generale, la crescita della cultura dell’innovazione del Paese. Un riconoscimento che attesta la capacità del terziario di mercato di attuare le più varie forme di innovazione, da quella tecnologica a quella organizzativa. I vincitori del Premio dei Premi per l’anno 2023 nelle categorie previste da Confcommercio. Per il Commercio: Mosaic Spa, per aver differenziato la proposta di soluzioni per l’illuminazione puntando sul coinvolgimento del cliente in negozio ed online con benefici anche in termini di razionalizzazione dello stock; Recuperiamo Srl, per aver sviluppato una piattaforma tramite cui le aziende possono rendere disponibili le eccedenze di prodotto a enti non profit e associazioni garantendo tramite blockchain la trasparenza e tracciabilità dei flussi e certificando l’impatto positivo generato a livello sociale e ambientale. Per il Turismo: Santeria Spa, per aver proposto un approccio rinnovato e più ampio al concetto di bar e ristorante con un focus sulla produzione artistica e il forte coinvolgimento della comunità imprenditoriale e professionale e del personale; Italia Rimborso Srl, per aver sviluppato un servizio tecnologico che supporta gratuitamente i passeggeri che subiscono un disservizio aereo e che si propone come partner per agenzie e tour operator. Per l’ICT nei Servizi: Chiron Srls, per aver sviluppato una soluzione tecnologica per il monitoraggio di anomalie tecnologiche, comportamentali e di performance di siti e-commerce facilitandone l’ottimizzazione; Per il Service Design nei Servizi: Deliverart Srl, per aver sviluppato una soluzione per la ristorazione in grado di ottimizzare e semplificare la gestione degli ordini in entrata dai vari canali rispetto alle tempistiche di cucina e consegna. (Com)