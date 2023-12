Italia-Germania: Malpezzi (Pd), Piano d'azione può aiutare anche nel settore della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche sulla difesa il Piano d'azione siglato fra Italia e Germania può aiutare perché più due Paesi si conoscono e più riescono a lavorare insieme anche da posizioni diverse. Lo ha detto Simona Malpezzi, senatrice del Partito democratico, membro della commissione Politiche dell'Ue del Senato e membro della Sezione bilaterale di amicizia Italia-Germania dell'Unione interparlamentare, intervenendo all'evento "Il Piano d'azione tra Italia e Germania: opportunità e prospettive" a Roma. "Se non abbiamo una difesa comunque è perché negli anni Cinquanta qualcuno ha votato contro, e allora era la Francia", ha segnalato. È importante portare avanti una politica che aiuti l'Ue a ragionare come un'unità, ha continuato. "Anche questo patto può rafforzare questo tipo di posizione. Italia e Germania stanno già lavorando su questo fronte", ha detto Malpezzi. "Francia, Germania e Italia sono i tre Paesi che hanno la forza per portare a casa risultati importanti. Anche per questo il patto è così importante", ha concluso. (Res)