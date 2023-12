Serbia: ministero Esteri cinese invia messaggio congratulazioni a Vucic per risultato elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Cina ha inviato un messaggio di congratulazioni al presidente serbo Aleksandar Vucic per il risultato di successo raggiunto domenica scorsa alle elezioni parlamentari e locali dalla coalizione guidata dal Partito progressita (Sns), di cui è membro. "Ci congratuliamo con la Serbia per il regolare svolgimento delle elezioni parlamentari e locali. Crediamo che la Serbia, sotto la guida del presidente Vucic e del nuovo governo serbo, continuerà a fare progressi nello sviluppo nazionale", si legge nel messaggio del ministero a nome della leadership di Pechino. La Cina, continua il comunicato, "attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazioni bilaterali e attende con impazienza la cooperazione con la Serbia per rafforzare la fiducia politica reciproca tra i due Paesi, approfondire la cooperazione pratica in vari campi e far avanzare il partenariato strategico globale". (Seb)