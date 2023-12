Lombardia: Corbetta (Lega), Majorino o in malafede o non sa leggere il bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Partito Democratico Pierfrancesco Majorino “prima di fare comunicati sensazionalistici dovrebbe verificare bene quello che afferma. Infatti, Majorino quantifica in 10 milioni di euro le spese del presidente Fontana ‘per la sua comunicazione’ dimostrando di essere in malafede o, peggio, incapace di leggere le voci di bilancio” visto che per l’attività di comunicazione e informazione ai cittadini lombardi la Direzione Generale Comunicazione prevede per il 2024 a bilancio 5,5 milioni di euro, la metà di quanto dichiarato da Majorino”. È quanto fa sapere in una nota Alessandro Corbetta, Presidente del gruppo Lega in Regione Lombardia. “Per il resto, inserisce in un unico calderone altre spese come il servizio di gestione del contact center per l’assistenza ai cittadini (1,3 milioni di euro), l’attività dell’ufficio stampa attraverso l’agenzia istituzionale Lombardia Notizie (1,07 milioni di euro), oltre a inserire anche le risorse per il Fondo per il pluralismo, ovvero 805 mila euro a sostegno delle emittenti radiotelevisive e delle testate online locali. Tutte voci di bilancio ben separate per attività diverse e con cifre diverse da quelle sbandierate da Majorino, in un bilancio che grazie all’attenta gestione della Lega e del Presidente Fontana – conclude Corbetta – destina ben 22 miliardi di euro per la sanità, non aumenta le tasse e che le principali agenzie internazionali valutano con il rating migliore d’Italia”.(Com)