Piemonte: Allasia, trentasei leggi approvate in Consiglio nel 2023 per stare vicini a cittadini

- Un anno di Consiglio il 2023 con un bilancio totalmente in positivo, perché abbiamo sviluppato maggiore lavoro, lavoro per i cittadini, un miglioramento del sistema anche interno, per cercare di sburocratizzare e velocizzare i processi legislativi che ci sono in Consiglio regionale. Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia a margine della conferenza di fine anno dell'Assemblea del Piemonte che si è svolta oggi a Palazzo Lascaris. "Per dare risposte immediate, quelle che fino all'altro ieri erano le risposte lente e alle volte non arrivavano oggi, con la riforma che abbiamo fatto e anche con la nuova legge elettorale, c’è la possibilità che il singolo cittadino possa chiedere direttamente al consiglio regionale le modifiche puntuali e soprattutto possa vedere cosa sta facendo il proprio consigliere. Sicuramente numeri importanti nel 2023, come si è visto dalle tabelle, abbiamo un lavoro generale del più 20 per cento, che costituisce maggiori ore di lavoro in commissione, maggiori lavori di ore in aula e soprattutto maggiore efficienza per fare approdare quelle decine e decine, più di 60 leggi che sono state approvate nel 2023. Abbiamo sicuramente tanto lavoro da fare, ma sicuramente abbiamo messo i presupposti che nel 2024, e l'augurio non è solo a tutti i Piemontesi di un buon 2024 ma un buon 2024 in Consiglio regionale, negli ultimi sei mesi ci saranno tanti piccoli lavori e aggiustamenti per velocizzare e sburocratizzare ancora il sistema del Piemonte. E cercare di arrivare al compimento di quell'autonomia che nel 2019 abbiamo descritto e autorizzato nella commissione competente", ha concluso. (Rpi)