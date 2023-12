Irlanda del Nord: Heaton-Harris, colloqui per ripristinare Stormont sono finiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui volti a ripristinare il governo decentrato a Belfast sono terminati. Lo ha affermato il ministro britannico per l'Irlanda del Nord, Chris Heaton-Harris, in merito ai tentativi di Londra di sbloccare la situazione di stallo creatasi nello Stormont, il Parlamento nordirlandese. Ripreso dall'emittente televisiva "Bbc", Heaton-Harris ha affermato che il pacchetto finanziario da oltre 3,3 miliardi di sterline (3,8 miliardi di euro), che comprende 584 milioni di sterline (678 milioni di euro) per affrontare le questioni relative alle retribuzioni del settore pubblico, risponde "ragionevolmente e generosamente" alle preoccupazioni dei partiti dell'Irlanda del Nord. "È deludente che non ci sia un nuovo esecutivo in grado di accogliere questa offerta e consegnarla al popolo dell'Irlanda del Nord prima di Natale". "Tuttavia, questo pacchetto è sul tavolo e rimarrà lì, a disposizione il primo giorno del prossimo esecutivo dell'Irlanda del Nord" ha aggiunto il ministro, sottolineando che non c'è nessuna scadenza per quanto riguarda l'accordo. (Rel)