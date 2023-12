Gaza: Cameron, cessate il fuoco necessario “ma solo se sostenibile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Medio Oriente è necessario un cessate il fuoco, ma che sia sostenibile. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, nel punto stampa con l’omologo italiano Antonio Tajani, alla Farnesina. “Tutti vorrebbero che i combattimenti cessassero ora, ma questo non è sostenibile se Hamas resta ancora in controllo anche solo di una parte della Striscia di Gaza. La soluzione a due Stati non è possibile se Hamas resta in controllo. Tale soluzione sarà sostenibile quando Hamas non rappresenterà più una minaccia per Israele”, ha detto Cameron. “Chiediamo a Israele di ridurre al minimo le vittime civili e di rispettare le leggi umanitarie, e di andare avanti con la campagna militare, sempre però tenendo a mente queste cose e portando avanti attacchi mirati e chirurgici”, ha aggiunto l’ex premier britannico, secondo il quale il diritto all’autodifesa da parte di Israele è fondamentale, così come lo è la consegna degli aiuti umanitari e la liberazione degli ostaggi. (Res)