Sisma 2016: Castelli, a Civitella del Tronto riunione su futuro di Borrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina presso il comune di Civitella del Tronto si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato il commissario straordinario al Sisma 2016 Guido Castelli, il sindaco Cristina Di Pietro, il direttore dell’ufficio speciale per la Ricostruzione Vincenzo Rivera e il professor Nicola Sciarra, dell'università di Chieti Pescara. Lo fa sapere in una nota il commissario Castelli. Scopo dell’incontro è stato quello di esaminare lo studio condotto dal team del dipartimento di Ingegneria e geologia, guidato dal professor Sciarra, sulla frazione di Borrano. Quest’area nel 2017 è stata infatti oggetto di una vasta frana per la quale è stato riconosciuto il nesso con gli eventi sismici avvenuti nei mesi precedenti nell’Appennino centrale. Inoltre, è stata condivisa una valutazione sull’importante norma recentemente introdotta attraverso l’ordinanza speciale n. 66 che consentirà, dopo la perimetrazione compiuta dall’ufficio speciale della Ricostruzione, di mettere in campo risorse dedicate a tutti coloro i quali, anche i proprietari di case agibili, dovranno essere delocalizzati da Borrano. (segue) (Com)