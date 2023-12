© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della difesa ci impone di non sottrarci dal lavorare insieme. Lo ha detto la presidente della Camera di commercio italo-germanica (Ahk Italien), Monica Poggio, all'evento "Il Piano d'azione tra Italia e Germania: opportunità e prospettive" a Roma. "Non riesco a immaginare un mondo in cui l'Europa si frammenti su una questione così strategica", ha aggiunto. (Res)