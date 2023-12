Spagna: dal primo gennaio Borja Prado lascerà la presidenza di Mediaset

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo gennaio 2024 Borja Prado non sarà più né presidente né membro del Consiglio di amministrazione di Mediaset Spagna. "Questo è il culmine di un lungo periodo di servizio al Gruppo Mediaset. Ho sempre aiutato, difeso e collaborato con Mediaset da quando sono diventato amministratore più di 23 anni fa", ha dichiarato Prado in alcune brevi dichiarazioni riprese dal quotidiano "El Mundo". Il 20 aprile 2022 Prado è stato nominato presidente di Mediaset Spagna, succedendo ad Alejandro Echevarria, e durante la sua presidenza ha guidato con successo la società attraverso il processo di offerta pubblica di acquisto, scorporo e successiva fusione per incorporazione con il gruppo Mef-Media For Europe, uno dei compiti affidatigli da Berlusconi e culminato lo scorso maggio. (Spm)