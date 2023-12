Concorrenza: Evi (Avs), governo difende solo le lobby

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Obiettivo del governo Meloni è di continuare a difendere gli interessi di alcuni, come i balneari. Anche questa volta si è riusciti nell’intento di proteggere una categoria tanto cara a questa destra di che continua a proteggere i privilegi di chi paga delle concessioni a prezzi irrisori a fronte di fatturati enormi. Facendo un danno anche per le casse dello Stato: su un fatturato di 7 miliardi l'anno del settore, arrivano poco più di 100 milioni di euro l'anno e con un tasso di evasione stimato del 50 per cento. Dunque, quale concorrenza? Quale mercato? E poi: con un emendamento al Senato avete aggiunto un nuovo articolo, il 10, che riteniamo molto pericoloso. State innalzando il valore di attenzione per i campi elettromagnetici, portandolo da 6 a 15 volt per metro". Lo ha detto Eleonora Evi, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra nella commissione Attività produttive della Camera, nella dichiarazioni di voto, nell'Aula di Montecitorio, sul disegno di legge Concorrenza. "Un gruppo di oltre settanta scienziati esperti di campi elettromagnetici ha recentemente inviato al governo e al Parlamento un 'appello per la sicurezza elettromagnetica', sostenendo che l’aumento dei limiti comporterebbe un aggravamento delle patologie associate allo stress ossidativo, una riduzione della fertilità maschile e femminile, un aumento delle patologie neurodegenerative e tumorali e un aumento dei casi di elettrosensibilità - ha proseguito la parlamentare -. Non esiste alcuna ragione tecnica per aumentare i limiti ambientali della radiofrequenza. E non si capisce nemmeno la finalità economica, dal momento che dal punto di vista economico è evidente che un aumento dei limiti avrebbe il solo e unico scopo di agevolare le multinazionali delle telecomunicazioni, che sono tutte straniere, perché potrebbero utilizzare i siti attuali per installare nuove antenne o potenziare quelle esistenti. Ciò avverrebbe, però, a discapito delle imprese italiane, in particolare: a discapito dei piccoli e medi operatori delle telecomunicazioni che si troverebbero a competere con le multinazionali che, potenziando le loro antenne, potrebbero raggiungere i territori anche più remoti; a discapito delle aziende tecniche che perderebbero tutte le commesse provenienti dalle società licenziatarie per la progettazione e installazione delle nuove antenne del 5G, il cui sviluppo rappresenterebbe un incasso esclusivamente per le multinazionali. Questa - ha concluso Evi - è la concorrenza che piace alla destra”.(Rin)