Argentina: la Banca centrale taglia il tasso d'interesse di riferimento al 110 per cento

- La Banca centrale dell'Argentina (Bcra) ha deciso di ridurre il tasso d'interesse di riferimento al 110 per cento. Lo rende noto un comunicato dell'istituto. Si tratta di una riduzione di 23 punti percentuali. "In un contesto di notevole eccedenza di liquidità e di elevata inflazione", si legge nel comunicato, la Bcra "ha ritenuto prudente mantenere un tasso d'interesse minimo per i depositi a tempo determinato". In questo modo, il rendimento mensile di questi strumenti diventa del 9,04 per cento, un livello inferiore all'inflazione registrata a novembre (del 12,8 per cento), e a quella prevista per i prossimi mesi che, si stima, registrerà un forte rialzo dopo la svalutazione superiore al cento per cento ufficializzata la scorsa settimana dal governo argentino del nuovo presidente Javier Milei.(Abu)