Carceri: Marotta (Avs), congratulazioni Garante detenuti Palma premiato da Mattarella

- Congratulazioni al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale Mauro Palma per l'importante onorificenza di Grande ufficiale al merito della Repubblica conferitagli dal Presidente Mattarella. Così in una nota Claudio Marotta, capogruppo per Avs in Consiglio regionale del Lazio. "Un ringraziamento sincero per il lavoro svolto in otto lunghi anni in cui, con indipendenza e determinazione, alla guida dell'istituzione di garanzia, Palma ha difeso e vigilato sulla condizione delle persone detenute e sull'effettività dei diritti riconosciuti dalla Carta costituzionale", conclude Marotta.(Com)