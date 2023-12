Ambiente: M5s, governo pronto solo a parole, fatti stanno a zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le raccomandazioni della Commissione europea all'Italia, nell'esame della bozza del nuovo Piano nazionale energia e clima, evidenziano l'assenza di visione di un governo che sta dimostrando la propria negligenza nel mettere a segno una serie di misure che rappresentano anche un'opportunità di crescita e sviluppo per il nostro Paese. Lo dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento 5 stelle delle commissioni Ambiente di Camera e Senato. “Dalla valutazione della Commissione europea, le misure e le traiettorie dei piani non ci faranno raggiungere l'obiettivo di una riduzione al 2030 delle emissioni di gas-serra della Ue del 55 per cento, ma solo del 51 per cento. Non raggiungeremo nemmeno tutti gli altri target Ue a fine decennio: per le rinnovabili non si andrà oltre il 38,6-39,3 per cento (rispetto al previsto 42,5 per cento) e per l'efficienza si raggiungerà un miglioramento di appena il 5,8 per cento, meno della metà dell'11,7 per cento previsto. Notevoli sono poi le mancanze in materia di eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili e adattamento ai cambiamenti climatici”, sottolineano i parlamentari M5s, che aggiungono: “Gli esponenti della maggioranza sono sempre 'pronti' quando si tratta di fare annunci, ma quando è il momento di agire per il bene dei cittadini e del Paese, si affrettano a fare un passo indietro. Come quando dicono di triplicare le rinnovabili ma poi le tassano, o quando vogliono scommettere sul nucleare ma all'atto pratico dimostrano di non conoscere a fondo l'argomento. Servono maggiori sforzi per la decarbonizzazione e più impegno sulle rinnovabili. Gli unici a non capirlo siedono nelle file di un centrodestra poco ambizioso che sta ignorando un futuro a cui da sempre abbiamo destinato il massimo delle nostre energie". (Rin)