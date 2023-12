Carceri: presidente Municipio Roma VIII, complimenti a Mauro Palma colonna nostra Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complimenti a Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà internazionale, per l'onorificenza che ha ricevuto di Grande ufficiale al merito della Repubblica conferitagli dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra Civica Ecologista, Amedeo Ciaccheri. "Il ringraziamento va a una colonna della Repubblica che ha difeso i valori fondamentali di uno stato di diritto come l'Italia legati alla nostra Costituzione e che solo qualche settimana fa non si è risparmiato nel condividere anche sul nostro territorio appuntamenti importanti sulle questioni internazionali più attuali", conclude.(Com)