Energia: Urso, impegno governo a sostenere filiera eolico offshore

24 luglio 2021

- Come governo "siamo impegnati a sostenere la filiera dell’eolico offshore a livello nazionale e europeo”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in un videomessaggio inviato in occasione del convegno "Le politiche di sviluppo dell'eolico offshore: ambiente, industria, infrastrutture e ricerca", organizzato da Anev, l'Associazione nazionale energia del vento, e che si svolge oggi e domani a Roma. “L’Ue ha pubblicato a fine ottobre un piano sull'eolico, dando priorità all'accelerazione delle autorizzazioni, alla fornitura dalla Bei di strumenti in de-risking per l'eolico”, ha concluso il ministro. (Rin)