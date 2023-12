Camera: domani audizioni ambasciatori Dionisi e della Seta su proiezione Italia nell'Indo-pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 20 dicembre, alle ore 13:45, il Comitato permanente sulla politica estera per l'Indo - pacifico, istituito presso la commissione Esteri della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico, svolge l'audizione dell'ambasciatore d'Italia in Thailandia, Paolo Dionisi, e dell'ambasciatore d'Italia in Vietnam, Marco della Seta. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)