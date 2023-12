Energia: Anev, con normativa stabile Italia può essere protagonista eolico offshore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Seguiamo il percorso del Net zero industry act per la competitività delle imprese e nuove filiere. Il governo ha posto le basi per rafforzare la filiera dell'offshore inserendo nel dl energia modalità e tempi per l'individuazione di due porti nel Mezzogiorno per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti per la produzione di energia eolica in mare. Continueremo - ha concluso il ministro - con convinzione a non far mancare il supporto alle imprese del settore perché in questo mercato vogliamo essere protagonisti con voi". "Per una maturità serve un quadro normativo stabile, ecco perché come Anev portiamo avanti su tutti i tavoli ministeriali la necessità di arrivare ad avere l'emanazione dei provvedimenti come il Fer 2 atteso da troppo tempo", ha invece sottolineato il presidente di Anev, Simone Togni, che ha concluso: "Dal Pniec, l'obiettivo al 2030 è di 2,1 Gw ma noi abbiamo dato come target i 10 Gw da qui a dieci anni, e questo è nelle potenzialità italiane. Quella degli impianti flottanti è una tecnologia innovativa, ciò è la base di un percorso di crescita per il nostro Paese. Dall'altro lato, ovviamente, anche le soluzioni tradizionali devono essere portate avanti, anche con tempistiche ragionevoli". (Com)