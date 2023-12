Serbia: Ue, preoccupati da possibili irregolarità elezioni, processo elettorale richiede riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo elettorale in Serbia richiede miglioramenti "tangibili" e "ulteriori riforme". È quanto si legge in una dichiarazione congiunta dell'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, e del commissario per il vicinato e l'allargamento, Oliver Varhelyi, sulle elezioni parlamentari tenutesi in Serbia la scorsa domenica. "Prendiamo atto dei risultati e delle conclusioni preliminari degli osservatori internazionali dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Osce (Odhir) sulle elezioni parlamentari anticipate del 17 dicembre in Serbia. Alla luce di questi risultati e conclusioni preliminari, concludiamo con preoccupazione che il processo elettorale richiede miglioramenti tangibili e ulteriori riforme, poiché il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche serbe è al centro del processo di adesione della Serbia all'Ue", si legge nel testo. "L'Ue attende con ansia il rapporto finale dell'Osce/Odhir e le raccomandazioni per le future elezioni, che dovrebbero essere attuate al più presto e con largo anticipo rispetto alle prossime elezioni. Ci aspettiamo inoltre che le autorità nazionali competenti diano seguito in modo trasparente alle segnalazioni credibili di irregolarità. Ciò include anche le accuse relative alle elezioni locali di Belgrado e di altri comuni", continua il testo. "Chiediamo alla leadership politica serba di garantire un dialogo costruttivo e inclusivo in tutto lo spettro politico", conclude poi la dichiarazione. (Seb)