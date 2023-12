Imprese: oltre 4 mila le aziende già accreditate al Tourism Digital Hub

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In meno di un mese, già 4 mila aziende turistiche con le loro diverse localizzazioni si sono accreditate al Tourism Digital Hub, la piattaforma di contenuti e servizi creata dal ministero del Turismo grazie al Pnrr. Effettuando la registrazione gratuita al Tourism Digital Hub (Tdh), le imprese turistiche hanno la possibilità di presentare la propria offerta a livello nazionale e internazionale e partecipare ai programmi promozionali e di incentivazione che il ministero del Turismo avvierà nei prossimi mesi, a partire dalle campagne di comunicazione previste per Italia.it. Sull'Hub digitale del turismo italiano, le imprese accreditate troveranno anche servizi formativi e di aggiornamento professionale, dati statistici di facile lettura per monitorare il proprio posizionamento competitivo e notizie approfondite sui bandi e le incentivazioni del Ministero. "Attraverso Italia.it si vuole realizzare una piattaforma di collegamento dell'intero ecosistema turistico italiano per valorizzare, integrare e favorire l'offerta turistica, così da promuovere la nostra nazione in modo coordinato sui mercati internazionali. La celere e importante risposta che abbiamo avuto in poco più di un mese, come dimostrano i numeri delle aziende turistiche accreditate - sottolinea il ministro del Turismo Daniela Santanchè -, attesta che c'è voglia di giocare insieme ed uniti per far diventare il Turismo sempre più centrale in Italia. Proprio questa collaborazione fra istituzioni, privato e mondo della pubblica amministrazione è fondamentale per accrescere la competitività del Sistema Italia".