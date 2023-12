Pnrr: Fitto, strategia antifrode ha maggior numero di attori, importante lavoro in Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia antifrode ha "un maggior numero di attori perché cambia la dimensione rispetto all’impostazione del Piano". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo in Commissione parlamentare di inchiesta Antimafia. "Vogliamo una strutturazione che possa ampliare la fase positiva del Colaf, che ha raggiunto risultati positivi riconosciuti a livello europeo", ha aggiunto. "Dobbiamo rafforzare l’efficacia degli strumenti e mi farebbe molto piacere che alla ripresa si possa fare un confronto dettagliato anche delle riforme che metteremo in campo. Ho sempre partecipato ad ogni richiesta delle commissioni Parlamentari e su un tema come quello del Pnrr il confronto parlamentare è molto importante e utile. Nella fase iniziale abbiamo mantenuto questo confronto ed è necessario uno sforzo ulteriore. Il lavoro in Commissione aiuta ad avere indicazioni per costruire provvedimenti, non dico condivisi, ma comunque che siano oggetto di un confronto per verificare le diverse sensibilità", ha concluso.(Rin)