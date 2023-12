Pnrr: Trancassini (Fd'I), grazie a governo Meloni Italia a testa alta in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi il governo ha dato l’ennesima prova di serietà e concretezza sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’Italia ha centrato un altro risultato estremamente importante grazie alla ratifica del raggiungimento dei 52 obiettivi necessari per consentirci di presentare la richiesta per la quinta rata da 10,5 miliardi di euro entro il 31 dicembre 2023. Dopo essere stata la prima nazione in Europa ad aver presentato la quarta richiesta di pagamento del Pnrr, l’Italia guidata da Giorgia Meloni prosegue il suo percorso a testa alta. Il governo continuerà a lavorare con responsabilità e senza sosta smentendo tutti i gufi anti italiani che speravano nel fallimento della nazione”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini. (Com)