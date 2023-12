Egitto: 28,5 miliardi di dollari di finanziamenti esteri dal 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore dell’istruzione superiore e dell’istruzione tecnica sono stati conclusi accordi di finanziamento allo sviluppo per un valore di 490 milioni di dollari da parte del Regno di Spagna, dell’Agenzia francese per lo sviluppo, della Banca mondiale e dell’Unione Europea. Il ministero della Cooperazione internazionale ha concluso accordi di sovvenzione per un valore di 276 milioni di dollari nel campo della governance e della trasparenza da parte degli Stati Uniti d’America, della Germania, dell’Agenzia francese e della Banca europea per gli investimenti, mentre nel settore sanitario ha concluso un finanziamento allo sviluppo per un valore di 136 milioni di dollari da Stati Uniti d’America, Germania e Unione Europea. (Cae)