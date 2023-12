Difesa: premier Australia, “notevoli progressi” su nuovo accordo con Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Australia e Indonesia stanno facendo “notevoli progressi” per il raggiungimento di un nuovo accordo di cooperazione in materia di difesa. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro di Canberra, Anthony Albanese, nel corso di un intervento al Lowy Institute di Sydney, durante il quale ha anche illustrato gli sforzi del suo governo per rafforzare le relazioni con altri Paesi dell’Indo-Pacifico come Giappone e Corea del Sud. Nei mesi scorsi Australia e Indonesia hanno concordato di elevare l’esistente Accordo di cooperazione sulla difesa. Al momento sono stati resi pochi dettagli sui termini della nuova intesa. Secondo il ministro della Difesa australiano, Richard Marles, il documento dovrebbe “consolidare il dialogo” e promuovere “accordi pratici”, tra cui uno per l’accesso reciproco a programmi di formazione nell’altro Paese e per l’organizzazione di attività congiunte. “È qualcosa di cui io e il presidente (Joko) Widodo abbiamo già discusso in diverse occasioni. Questo nuovo accordo sarà vincolante ai sensi del diritto internazionale, elevando il nostro partenariato militare e aprendo nuove vie per la collaborazione tra i nostri Paesi”, ha dichiarato oggi Albanese. L’Australia ha anche recentemente firmato un nuovo patto di sicurezza in materia di difesa con la Papua Nuova Guinea, documento che secondo gli osservatori è mirato a contenere la crescente influenza della Cina nella regione. (Res)