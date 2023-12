Speciale scuola: lavori di efficientamento energetico per gli istituti Omero e Pertini di Monza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Novità in arrivo per le scuole primarie Omero e Rodari e per le secondarie di primo grado Pertini e Zucchi. In particolare, i lavori presso le scuole Omero e Pertini fanno parte di un'azione di rigenerazione urbana del quartiere San Rocco, che vede i plessi scolastici come perno di un percorso di miglioramento e possibili hub polifunzionali. Nelle scuole Rodari e Zucchi verranno invece eseguiti lavori di adeguamento e messa in sicurezza. Sia per la scuola Omero sia per la scuola Pertini i lavori sono volti a un potenziamento del 30 per cento delle prestazioni energetiche e a un miglioramento della tenuta antisismica, oltre a una rifunzionalizzazione degli spazi con creazione di laboratori e di una sala polifunzionale anche a uso del quartiere. I lavori fanno parte di una più ampia strategia di sviluppo urbano sostenibile (SUS) che vale sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 per un totale complessivo di poco meno di 14,8 milioni di euro. Nell'ambito della medesima strategia, infatti, sono coinvolte anche le scuole Zara e Nazario Sauro, oggetto di interventi di efficientamento energetico. I quattro plessi scolastici di San Rocco che afferiscono all'Istituto Comprensivo Statale Koiné sono assunti come "laboratorio" dove realizzare un sistema di servizi e spazi pubblici con il coinvolgimento diretto della comunità scolastica (studenti, insegnati, dirigenti scolastici) e degli abitanti del quartiere, al fine di favorire sinergie tra le diverse iniziative messe in atto dalle realtà del territorio, all'interno e al di fuori della scuola. (Com)