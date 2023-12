Speciale scuola: Aspi, un giovane su cinque sotto i 25 anni si distrae alla guida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pericolosamente alla guida: distrazione, stanchezza, uso di sostanze e velocità eccessiva sono compagni di viaggio di molti giovani conducenti. Tra gli under 25 che abitualmente portano un mezzo a due o quattro ruote - automobile, moto, motorino, microcar, bicicletta o monopattino - ben uno su cinque racconta, infatti, di essere spesso con la testa tra le nuvole proprio mentre imbraccia il volante o il manubrio. E una quota simile (21 per cento) ammette di essere stata coinvolta in incidenti a causa dei propri comportamenti errati, a cui si potrebbe aggiungere una platea ancora più ampia - quattro su dieci - che ammettono di esserci andati molto vicini. Una confessione choc che giunge proprio dai 2.075 giovani - tra i 16 e i 24 anni - interpellati da una ricerca del portale Skuola.net in collaborazione con Autostrade per l'Italia – riferisce una nota – nell'ambito del progetto di sicurezza stradale a scuola "Non chiudere gli occhi", iniziativa figlia di una campagna di sensibilizzazione rivolta direttamente ai giovani. Segnalando come, anche nell'epoca del ride sharing e della mobilità sostenibile, nonché del mezzo di trasporto individuale additato tra i responsabili del cambiamento climatico, le ragazze e i ragazzi che si mettono alla guida restano comunque tanti: nel campione osservato, i conducenti abituali sono circa la metà. E, purtroppo, molti di loro sono già viziati da alcune cattive pratiche. A partire dal mancato rispetto dei limiti di velocità: quasi quattro giovani su dieci, alla guida di un qualsiasi mezzo di locomozione, ammettono di viaggiare sempre (11 per cento) o spesso (27 per cento) oltre il consentito. Anche la necessaria lucidità, richiesta a qualsiasi conducente, è una merce che non sempre si trova: circa uno su sette dice di mettersi frequentemente alla guida quando è assonnato o comunque molto stanco. E se consideriamo coloro a cui è capitato almeno una volta, la platea si allarga fino al 70 per cento dei "piloti" intercettati dalla ricerca. Purtroppo, non manca un altro grande classico: la guida in stato di alterazione psicofisica. Infatti, uno su sei confessa di aver guidato a volte (11 per cento) se non spesso (6 per cento) con la mente annebbiata da alcol o "sostanze". (Com)