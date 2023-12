Speciale scuola: Gualtieri dedica targa a Tina Anselmi, la prima donna ministra in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La città di Roma rende omaggio a una partigiana, nonché la prima donna a ricoprire la carica di ministra della Repubblica italiana. Si è tenuta questa mattina l'inaugurazione della targa toponomastica "Largo Tina Anselmi", all'interno del parco Virgiliano, nel quartiere Trieste della Capitale. Diverse persone si sono radunate nel parco per assistere all'inaugurazione della targa. Tra queste, oltre a numerose figure istituzionali e politiche, come il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l'assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, e la presidente del Municipio Roma II, Francesca Del Bello, anche la sorella maggiore di Tina Anselmi, Maria Teresa Anselmi, la nipote Manuela Guizon, e Anna Vinci, amica e biografa della ex ministra venuta a mancare nel 2016, e gli studenti della scuola media Esopo. Partigiana a soli 17 anni, dopo la guerra Anselmi entrò tra le fila della Democrazia cristiana e del sindacato. Nel 1968 venne eletta in Parlamento, e nel 1976 ottenne il suo primo dicastero, come ministra del Lavoro e della previdenza sociale nel governo Andreotti, mentre nel 1978 divenne ministra della Salute, carica che mantenne anche nella legislatura successiva. (segue) (Rer)