Speciale scuola: Lombardia, Sarpellini (Cpi), bene iniziativa "scuola in ascolto", dare voce a ragazzi è soluzione

- Finalmente “si inizia a porre attenzione alla salute mentale nei giovani, nel contesto in cui trascorrono la maggior parte del giorno, in cui imparano a crescere e confrontarsi non solo con i pari ma anche con gli adulti. Dare voce ai bisogni dei ragazzi è la soluzione”. Lo dichiara Francesca Scarpellini, fondatrice e psicodiagnosta del Centro Psicodiagnostico Italiano commentando la sperimentazione dello sportello psicopedagogico per studenti e famiglie nelle scuole lombarde promosso da Regione Lombardia con l'iniziativa "Scuola in Ascolto". Ancora una volta, spiega “è fondamentale sottolineare l'importanza del benessere psicologico dei nostri giovani ragazzi, cercando di prevenire il più possibile i sintomi del disagio psichico e intercettare quanto prima i campanelli di allarme". "La scuola, così come la famiglia, sono i luoghi in cui porre maggiore attenzione e fornire supporto e spazio di condivisione in cui i giovani possano esprimere i loro dubbi adolescenziali e le problematiche legate all'età, sentirsi sicuri e non giudicati. Troppi i ragazzi che giungono al nostro Centro Psicodiagnostico Italiano quando ormai tutti i campanelli di allarme sono stati oltrepassati e diventati vera e propria espressione del disagio psichico quali depressione, ansia, ideazione suicidaria”, conclude Scarpellini. (Com)