Governo: Fitto, tema insediamenti abusivi deve essere affrontato

- Il tema degli insediamenti abusivi “deve essere affrontato” e “a gennaio ipotizziamo ci sarà una seconda audizione in cui avremo l’agenda dettagliata delle proposte che andranno a rafforzare l’esistente”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo in commissione parlamentare Antimafia. “Il rafforzamento del ruolo del Colaf si muove sul fronte della prevenzione perché si deve rafforzare la parte preventiva così che automaticamente si riduca il problema della repressione - ha spiegato l'esponente dell'esecutivo -. Noi abbiamo una misura sugli insediamenti abusivi che riguarda le aree della Campania: è una misura complessa sulla quale ci sono delle difficoltà complesse nella sua attuazione e nel decreto legge che stiamo predisponendo l'obiettivo è rispondere organicamente a questa attuazione. In quelle aree è difficile costruire soluzioni fisse e stabili perché ci sono lavoratori che seguono il flusso della stagione dei diversi prodotti, è un intervento che rafforza il fronte dei lavoratori immigrati e regolari”. (Rin)