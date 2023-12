© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle dieci stalle di via del Galoppatoio a Villa Borghese a Roma è andata a fuoco e nel parco si è alzata una colonna di fumo. Il rogo è divampato intorno alle 14 ed è stato domato dai vigili del fuoco in breve tempo. Sul posto gli agenti della polizia locale, non ci sono feriti né intossicati. (Rer)