Egitto: presidente Algeria si congratula con Al Sisi per la rielezione

- Il presidente della Repubblica d'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, si è congratulato con Abdel Fattah al Sisi per la rielezione a capo dello Stato. In una nota ufficiale, Tebboune ha espresso la sua "massima soddisfazione" e le sue "sincere congratulazioni" ad Al Sisi, rallegrandosi per la rinnovata fiducia dimostrata dal popolo egiziano nei suoi confronti. La sua rielezione per un secondo mandato presidenziale "rappresenta una nuova opportunità per continuare la marcia" dell'Egitto "verso il progresso e lo sviluppo continui, e per rafforzare il suo ruolo di guida, in particolare nelle attuali circostanze caratterizzate da sfide regionali e internazionali", ha affermato il presidente algerino, ribadendo l'impegno dell'Algeria a consolidare gli "storici legami di fratellanza" con il popolo egiziano e a rafforzare le rispettive relazioni di cooperazione e partenariato in tutti i settori. (Ala)