Algeria: Tebboune convoca le due camere del Parlamento in sessione congiunta, la prima dal 2008

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, parlerà alla nazione davanti alle due camere del Parlamento, riunite eccezionalmente per la prima volta dal 2008. Rivolgendosi ai rappresentanti del popolo in occasione del quarto anno del suo mandato, iniziato il 19 dicembre del 2019, il capo dello Stato fornirà una valutazione del 2023 e farà il punto sulla situazione politica, economica e sociale, nonché sulla politica estera del Paese nordafricano, senza dimenticare di delineare le prospettive per l'anno successivo, secondo quanto riferito in un comunicato stampa della presidenza della Repubblica. Il discorso di fine anno fornirà a Tebboune "l'occasione per presentare la sua visione per il futuro del Paese" in un anno, il 2024, che vedrà le elezioni presidenziali previste per il mese di dicembre. (Ala)