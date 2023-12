Senato: Licheri (M5s), per maggioranza Gasparri può fare il lobbista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "La proposta del Comitato di dichiarare Maurizio Gasparri e la sua carica di presidente di una società di cybersecurity compatibile con il mandato parlamentare ci lascia di stucco. È clamoroso che la maggioranza anteponga gli interessi di Gasparri al prestigio dell'istituzione Senato, così certificando che un senatore può fare il lobbista rappresentando la propria società davanti a se stesso". Lo afferma il senatore M5s, Ettore Licheri. "A questo punto la maggioranza ha davanti a sé due strade: tutelare l'immagine ed il prestigio del Senato o salvare il capogruppo di Forza Italia. Noi chiediamo con fermezza che la Giunta si prenda tutto il tempo necessario per affrontare il caso, senza forzature ma partendo da un presupposto assodato: se fai il senatore non puoi fare il lobbista, e nel caso di Gasparri non pare esserci altra strada se non quella dell'incompatibilità", conclude.(Rin)