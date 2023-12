Covid: open day sabato a Roma, garantita anche somministrazione del vaccino antinfluenzale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli open day del 6-7 gennaio e del 20-21 gennaio coinvolgeranno, invece, le Asl, le Aziende ospedaliere e i Policlinici della Capitale, ma anche le Asl delle province che nelle scorse settimane hanno già provveduto a organizzare la somministrazione straordinaria. I centri vaccinali coinvolti e le fasce orarie degli ulteriori open day verranno comunicati nei prossimi giorni. Nell’ambito delle campagne di vaccinazione, le dosi somministrate sono complessivamente un milione,189mila e 447, di cui un milione, 73mila e 850 per l’antinfluenzale e 115mila e 627 per l’anti Covid secondo il report aggiornato a questa mattina. Per i cittadini che non possono partecipare all’open day di sabato prossimo 23 dicembre, è possibile rivolgersi ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali, attraverso la prenotazione online https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it su salutelazio.it o direttamente con i canali messi a disposizione dalle strutture sanitarie, e alle farmacie aderenti alla campagna di vaccinazione, insieme con le somministrazioni effettuate dalle Aziende ospedaliere, dai Policlinici e dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Inoltre, la prenotazione può essere effettuata al numero di telefono 06.164.161.841 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 e 30 alle 19 e 30 e il sabato dalle 7 e 30 alle 13), ma anche al numero verde 800.118.800, a cura di Ares 118, per la vaccinazione domiciliare a tutela delle persone non autosufficienti. La vaccinazione è aperta per gli over 18. (Com)