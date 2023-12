Egitto-Grecia: Al Sisi riceve il ministro della Difesa, focus su Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto il ministro della Difesa della Grecia, Nikos Dendias, alla presenza del comandante in capo delle Forze armate egiziane e ministro della Difesa e della produzione militare, generale Mohamed Zaki. Lo riferisce un comunicato stampa del portavoce presidenziale, Ahmed Fahmy, secondo cui Dendias ha evidenziato che i risultati delle elezioni presidenziali egiziane riflettono una conferma della fiducia del popolo egiziano nella leadership del presidente Al Sisi. "Dendias ha elogiato il ruolo positivo e l'influenza dell'Egitto in ambito regionale nel Medio Oriente e nella regione del Mediterraneo, elogiando la continua cooperazione tra Egitto e Grecia, sia a livello bilaterale che attraverso il meccanismo di cooperazione tripartita con Cipro", ha aggiunto Fahmy. Da parte sua, Al Sisi ha espresso l'orgoglio dell'Egitto per le relazioni speciali e storiche che legano i due Paesi, sottolineando la volontà di continuare la natura attiva dello sviluppo delle relazioni a beneficio degli interessi dei due popoli e valorizzi le aree di cooperazione congiunta. Al Sisi e Dendias hanno discusso delle modalità per rafforzare le relazioni bilaterali, soprattutto nel campo della difesa e della cooperazione militare. Al Sisi ha inoltre illustrato gli sforzi egiziani per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e un accesso senza ostacoli agli aiuti umanitari, sottolineando l'importanza di proteggere la popolazione della Striscia dalla tragica situazione umanitaria di cui soffre. "È necessario intensificare gli sforzi internazionali per attuare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite", ha proseguito Al Sisi. Le parti hanno concordato sulla gravità della situazione e sulla necessità di cercare soluzioni politiche alla crisi attuale, al fine di garantire la sicurezza e la stabilità della regione, dove si registra un aumento delle tensioni. (Cae)