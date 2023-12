Spagna: governo, popolari dicano subito se Feijoo vuole incontrarsi con Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce del governo spagnolo, Pilar Alegria, ha chiesto al Partito popolare (Pp) di "dire subito" in quale giorno il suo leader, Alberto Nunez Feijoo, potrà incontrarsi con il capo dell'esecutivo, Pedro Sanchez, scegliendo tra il 22 o il 29 dicembre. "Sono passati otto giorni da quando li abbiamo contattati e non ci hanno ancora dato una risposta", ha detto Alegria nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. "Il Pp, ma anche tutta la Spagna, sanno e conoscono i contenuti, i temi che il primo ministro vuole affrontare, ma sanno anche che possono sollevare qualsiasi questione che sia di interesse. Da parte nostra, li invitiamo a dirci qual è il giorno che preferiscono", ha sottolineato la portavoce. Nei giorni scorsi, Sanchez ha invitato il leader popolare ad un incontro, spiegando che intende affrontare in particolare il rinnovo del Consiglio generale della magistratura (Cppj), il cui mandato è scaduto cinque anni fa, e un nuovo modello di finanziamento regionale. (Spm)