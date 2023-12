Pensioni: Carpinetti (Fon.Te.), saranno povere per lavoratori a basso reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema pubblico "con cui serve un lavoro di convergenza, sta creando dei cortocircuiti molto importanti perché i lavoratori a basso reddito nel futuro avranno delle pensioni molto basse, al di sotto di quelle sociali" e "la pensione integrativa non può colmare questo gap". Lo ha detto il vicepresidente del Fondo Fon.Te., Michele Carpinetti, a margine dell’evento di presentazione di oggi della relazione annuale del Fondo Fon.Te. al Senato, che prende in esame il bilancio dell'anno 2023 e le proposte tese a valorizzare il ruolo della previdenza complementare nel contesto socioeconomico italiano. "Non c’è previdenza integrativa se non c’è una tenuta del sistema pubblico e vediamo che ogni governo interviene per restringere, piuttosto che per estendere. C’è un problema vero soprattutto legato ai salari bassi e alle posizioni precarie dei lavoratori precarie. Chiediamo un tavolo serio con il governo per definire le priorità della previdenza pubblica e integrativa, altrimenti facciamo dei ritocchi di volta in volta che però non ci portano da nessuna parte e le conseguenze le stiamo vedendo", ha concluso Carpinetti.(Rin)