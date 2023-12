Caivano: operazione contro gioco d'azzardo, controlli nei centri scommesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Operazione congiunta delle forze dell'ordine presso numerosi centri di gioco e raccolta scommesse con luogo di esercizio nel comune di Caivano. Il dispositivo operativo messo in campo, in particolare, sta concentrando i controlli nei confronti di una serie di agenzie, già individuate all’esito di specifica analisi di rischio svolta sulla base di informazioni condivise tra le forze dell’ordine, con particolare riferimento al plesso edilizio denominato Parco verde e alle adiacenze degli edifici scolastici del comune caivanese. L’attività si inserisce nella più ampia campagna di controlli interforze condivisa tra le forze dell’ordine, il Commissario straordinario di Governo e la Commissione straordinaria del governo per il Comune di Caivano, e rappresenta un ulteriore segnale di presenza sul territorio delle autorità preposte, ai fini della tutela del gioco legale, nel costante contrasto alle ludopatie, alla repressione del gioco minorile e alla dispersione scolastica. In campo polizia di Stato, guardia di finanza, Arma dei carabinieri, polizia municipale e personale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.(Ren)