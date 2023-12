Legge Bilancio: Calandrini (Fd'I), lavoro ordinato, in totale 63 audizioni e 27 sedute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un lavoro importante e sempre ordinato, quello svolto dalla commissione Bilancio del Senato che mi onoro di presiedere, ci ha portato all'ok alla manovra di lunedì all'alba. Il ddl è stato presentato il 30 ottobre scorso. Fondamentali sono stati i cinque giorni di audizioni, durante i quali sono state apprezzate le istanze portate da ben 63 tra associazioni sindacali e di categoria e altre parti in causa". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio. "La manovra è stata incardinata il 14 novembre scorso e da allora si sono susseguite 27 sedute. Contestualmente la commissione ha esaminato e licenziato anche il 'decreto anticipi'. Posso a questo punto ritenermi soddisfatto del testo della legge di Bilancio atteso in Aula al Senato domani. Il 27 il testo arriverà, invece, alla Camera per concludere l'iter", conclude.(Com)