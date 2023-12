Donbass: Putin, se accordi di Minsk fossero stati rispettati non ci sarebbe stato conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se gli accordi di Minsk fossero stati rispettati, non ci sarebbe stato il conflitto nel Donbass. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in una riunione del ministero della Difesa di Mosca. "Non avevamo altra scelta che sostenere la Crimea, altrimenti avrebbero organizzato un massacro lì. Ma c'era il problema del Donbass. Lo sapete, abbiamo cercato di negoziare con calma", ha detto il presidente russo. "In generale, siamo stati pronti, secondo determinate condizioni prescritte negli accordi di Minsk, a ripristinare gradualmente l'integrità territoriale dell'Ucraina, compreso il Donbass, a determinate condizioni, in modo da non mettere in pericolo le persone che vivono lì, in modo che siano create le condizioni e le garanzie di sicurezza necessarie", ha proseguito il leader russo. "Se le autorità ucraine e i loro proprietari in Occidente (...) avrebbero attuato questi accordi (...) piano piano tutto sarebbe stato risolto da solo. Ma non ci sono andati, hanno immediatamente scatenato una guerra lì, proprio nel 2014", ha poi osservato Putin. (Rum)